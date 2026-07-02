اقتصاد الخير

تواصل دولة الإمارات ترسيخ رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، تنطلق من جعل الأثر المستدام ركيزة للتنمية، والعطاء شريكاً للنمو الاقتصادي، وتمثِّل «استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031» إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في ترسيخ اقتصاد الأثر، ودعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية.

يؤكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استهداف رفع مساهمات القطاع الخاص إلى أكثر من 20 مليار درهم بحلول عام 2031، بعد أن بلغت 3.23 مليار درهم خلال عام 2025 بمشاركة 191 شركة، وتعكس هذه المؤشرات قوة الشراكة الوطنية، وتعزِّز دور القطاع الخاص في تحقيق أثر مستدام.

يجسِّد هذا النهج التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد يقاس أثره في حياة الناس، وترسيخ نموذج عالمي يجعل الخير جزءاً من مسيرة التنمية والمستقبل، ويعزِّز مكانة الدولة في قيادة اقتصاد الأثر على المستوى الدولي.