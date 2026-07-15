نموذج عالمي

يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، امتداداً لرؤية الدولة الإنسانية والتنموية، التي تستشرف التحولات الاقتصادية وتستجيب لتحدياتها، وتعزز الشراكات بما يحقق الرخاء لشعوب العالم.

ومع الذكرى الـ 55 لتأسيسه، يرسخ الصندوق رسالته التي استندت إلى رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن التنمية المستدامة وبناء الإنسان هما عماد ازدهار الأمم.

وتستمر إنجازات الصندوق ترجمةً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في دعم الاستقرار الاقتصادي الدولي، كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن مسيرة الصندوق تجسد رسالة الإمارات إلى العالم، بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وتزدهر بالشراكة، وتنعكس خيراً على الشعوب.