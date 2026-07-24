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تعليم للمستقبل

تعليم للمستقبل
25 يوليو 2026 00:01

تحرص الإمارات على تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتوفير سبل الارتقاء بجودة التعليم، لتأهيل أبنائها لمواصلة التميز، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.
وخلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أبناءه الأوائل من طلبة الصف الثاني عشر وأسرهم ومعلميهم، أكد سموه أن تطوير التعليم ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الدولة وتقدمها، مشيراً إلى أهمية دور المعلم والأسرة في إنجاح المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة وتعليمية محفزة على التميز.
يعزز الاحتفاء بالطلبة الأوائل ثقافة التميز، ويمنحهم دافعاً لمواصلة التفوق في مسيرتهم الأكاديمية والعملية، كما يعكس حرص الإمارات على تعزيز تنافسية الدولة، وتأهيل أبنائها للمساهمة في صناعة مستقبل الوطن.

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