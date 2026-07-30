آفاق تنموية

تواصل دولة الإمارات وجمهورية صربيا ترسيخ علاقاتهما الثنائية انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التنموية.

يؤكد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات، وبناء شراكات تنموية مستدامة تعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما، كما يجسد توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اهتماماً بترسيخ التعاون العلمي.

تعكس مخرجات الزيارة إرادة مشتركة للمضي في تطوير التعاون بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.