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حرائق الغابات تخرج عن السيطرة بجنوب ألمانيا

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة بجنوب ألمانيا
1 أغسطس 2026 10:06

خرجت الحرائق المندلعة في جنوب ألمانيا عن السيطرة، وخاصة الحريق الذي اندلع بالقرب من «فرويدنبرج» في منطقة بالاتينات العليا في بافاريا، حيث تم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق.
وذكرت سلطة منطقة آمبرج سولزباخ، في وقت متأخر الجمعة، أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس في تنفيذ جهود مكافحة الحرائق سيراً على الأقدام فقط، بينما كانت العواصف الرعدية تعيق العمليات.

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وتم تحذير السكان من الحرائق والدخان، ونصحت السلطات السكان بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية.

المصدر: وام
ألمانيا
حرائق الغابات
الحرائق
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