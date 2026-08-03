إرث وابتكار

تهتم دولة الإمارات بالبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، ويُعَدُّ مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، مرجعية وطنية متخصصة في هذا المجال، من خلال إجراء الدراسات العلمية، وتوثيق الممارسات العلاجية التقليدية، ودراسة النباتات الطبية المحلية، وتطوير منتجات طبيعية قائمة على الأدلة العلمية.

يؤكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال زيارته «مجمع زايد»، أهمية تعزيز مكانة الدولة مركزاً رائداً في بحوث الأعشاب والطب التقليدي والتكاملي، من خلال تطوير حلول صحية مبتكرة انطلاقاً من الموروث الوطني، وفق أسس علمية رصينة.

يُعتبَر بناء منظومة وطنية متكاملة للطب التقليدي والبحث العلمي، نهجاً يُعزِّز استدامة القطاع الصحي، ويفتح آفاقاً جديدة لمنظومة العلاج التقليدي، تحقق هدف الارتقاء بجودة الحياة مع صون التراث الوطني.