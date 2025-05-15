ترامب في الإمارات.. زيارة تُجسِّد ثبات العلاقات ونجاح سياسة التوازن

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات أمس لم تكن مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل كانت رسالة واضحة للعالم عن عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية الدور الإماراتي في المنطقة والعالم.

هذه العلاقة ليست وليدة اللحظة، بل هي شراكة استراتيجية بُنيت على الثقة والاحترام المتبادل، وعلى مصالح مشتركة تم تطويرها بحكمة وحنكة على مدى عقود. الإمارات أثبتت أنها شريك موثوق به، قادر على تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع القوى الكبرى، وفي الوقت ذاته بناء علاقات متينة مع جميع الأطراف دون أن تنحاز لطرف على حساب آخر.

زيارة ترامب جاءت في توقيت مهم، حيث تشهد المنطقة تحولات كبرى، وتحتاج الدول إلى تحالفات قائمة على الاستقرار لا على المصالح الوقتية. الإمارات، بسياساتها الواضحة وثبات مواقفها، استطاعت أن تكون نقطة التقاء للجميع، وتفتح مسارات تعاون بعيداً عن الاستقطاب.

خلال الزيارة، تم الإعلان عن مشاريع استراتيجية كبرى، خاصة في مجالات الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهو ما يعكس رؤية الإمارات في التركيز على المستقبل وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. هذه المشاريع ليست فقط أرقاماً وصفقات، بل هي جزء من مشروع نهضوي طويل الأمد، تقوده قيادة رشيدة تعرف أين تضع خطواتها، حيث تم الإعلان عن خطة استثمارية إماراتية في الاقتصاد الأميركي تتجاوز قيمتها 1.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، تركز على الابتكار والاقتصاد الرقمي.

في المقابل، زيارة ترامب، جامع الشيخ زايد الكبير حملت بعداً رمزياً عميقاً، فهي رسالة احترام لثقافتنا وديننا وهويتنا، وتأكيد على أن القوة الناعمة للإمارات أصبحت جزءاً من صورتها العالمية.

الأهم من كل ذلك، أن الإمارات حافظت على سياستها الثابتة: لا تتبع أحداً، ولا تعادي أحداً، بل تبني جسور المصالح المشتركة مع الجميع. العلاقة مع الولايات المتحدة مهمة واستراتيجية، لكنها مبنية على الاحترام والسيادة، وليست على حساب علاقاتنا مع قوى أخرى في الشرق أو الغرب.

في الوقت الذي تتراجع فيه كثير من التحالفات التقليدية حول العالم، تبرز العلاقة الإماراتية - الأميركية نموذجاً لشراكة متوازنة تحترم السيادة، وتبني على المصالح الحقيقية. وهو ما جعل كثيراً من مراكز الدراسات الدولية تعتبر الإمارات نقطة ارتكاز للاستقرار في الشرق الأوسط.

هذا هو سر نجاح الإمارات: قيادة تعرف كيف توازن بين المبادئ والمصالح، وتبني سياساتها بوعي، بعيداً عن الشعارات والعواطف. لذلك، الإمارات تنجح حيث يفشل الآخرون، وتبقى في مسار صاعد لأنها لا تساوم على استقرارها ومصالح شعبها.

ترامب جاء ليؤكد أن الإمارات شريك لا غنى عنه، وجاء ليشهد بنفسه كيف أن هذا البلد الصغير بمساحته، الكبير برؤيته، أصبح لاعباً رئيسياً في معادلات السياسة والاقتصاد في المنطقة والعالم. الاستقرار لا يُنتخب… بل يُبنى بالحكمة والرؤية الطويلة.

ومع استمرار هذه الرؤية الواضحة، لن تكون الإمارات مجرد شريك إقليمي، بل مركزاً عالمياً لصناعة القرار في قضايا الاقتصاد والتكنولوجيا والاستقرار السياسي.

*لواء ركن طيار متقاعد