مركز «جودارد» للمعلومات والتعاون في «ناسا» في غرينبيلت، بولاية ماريلاند الأميركية، حيث توجد أكبر مكتبة بحثية تابعة للوكالة. إدارة ترامب قررت إغلاق هذه المكتبة التي تضم عشرات الآلاف من الوثائق والمجلات - العديد منها غير رقمي أو متوفر في أي مكان آخر. وسيتم تخزين الأعمال أو رميها.

ونقلت «نيويورك تايمز» في تقرير لها عن جاكوب ريتشموند، المتحدث باسم «ناسا»، قولة إن الوكالة ستراجع مقتنيات المكتبة خلال الستين يوماً القادمة، وسيتم تخزين بعض المواد في مستودع حكومي بينما سيتم التخلص من الباقي.إغلاق مكتبة مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في غرينبيلت، ماريلاند، هو جزء من إعادة تنظيم أكبر تحت إدارة ترامب تشمل إغلاق 13 مبنى وأكثر من 100 مختبر للعلوم والهندسة في مساحة تمتد على 1270 فداناً بحلول مارس 2026.

أما بيثاني ستيفنز المتحدثة باسم «ناسا»، فترى أن هذا «دمج وليس إغلاقاً»، واصفة الخطوة بأنها تأتي ضمن تغييرات هدفها إعادة تنظيم مخططة منذ فترة طويلة بدأت قبل تولي إدارة ترامب المنصب، فإغلاق المنشآت سيوفر 10 ملايين دولار سنوياً ويتجنب إنفاق 63.8 مليون دولار أخرى من الصيانة المؤجلة. أدت تخفيضات الميزانية، والاستحواذ، والتقاعدات المبكرة التي كانت جزءاً من جهود إدارة الكفاءة الحكومية في وقت سابق من هذا العام إلى تقليص عدد العاملين الفيدراليين والمقاولين الخاصين في مركز جودارد إلى 6600 من أكثر من 10000.

وجاء إغلاق المكتبة بعد إغلاق سبع مكتبات أخرى تابعة لناسا في أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2022، وشملت ثلاث مكتبات هذا العام. واعتباراً من الأسبوع المقبل، ستظل ثلاث فقط مفتوحة - في مركز جلين للأبحاث في كليفلاند، ومركز أبحاث إيمز في ماونتن فيو، كاليفورنيا، ومختبر الدفع النفاث في باسادينا، كاليفورنيا.

