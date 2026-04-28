الإمارات تخرج من «أوبك»..إدارة النفوذ الاقتصادي العالمي

لم يعد النفط في العالم الجديد يُقاس فقط بحجم الاحتياطي أو القدرة على خفض الإنتاج، بل بقدرة الدولة على تحويل الطاقة إلى نفوذ اقتصادي وسيادي مرن. ومن هذه الزاوية، يبدو خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك+» أقرب إلى إعلان انتقال استراتيجي، لا إلى قرار نفطي تقليدي.

فالقرار الذي أُعلن في 28 أبريل 2026، لينهي عضوية امتدت قرابة ستة عقود، يعكس تحوّلاً أعمق في طريقة قراءة الإمارات لموقعها داخل الاقتصاد العالمي، وطبيعة الدور الذي تريد ممارسته في سوق الطاقة خلال العقود القادمة. لأن العالم الذي وُلدت فيه «أوبك» عام 1960 لم يعد قائماً بالصورة نفسها.

آنذاك، كانت معادلة القوة تقوم على إدارة الندرة والتحكم الجماعي بالإنتاج لحماية الأسعار. أما اليوم، فإن سوق الطاقة أصبحت أكثر تعقيداً، وتحكمها الجغرافيا السياسية، وأمن الممرات البحرية، والتحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والطلب الصناعي المتصاعد في آسيا، إضافة إلى الثورة التقنية، والارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في هذا العالم الجديد، تصبح المرونة وسرعة الاستجابة وتأمين الإمدادات أكثر أهمية من الالتزام الجامد بحصص جماعية ثابتة. ومن هنا، فإن القرار الإماراتي يعكس انتقالاً واضحاً من إدارة الثروة النفطية ضمن توازنات جماعية، إلى إدارة النفوذ الاقتصادي وفق الحسابات الوطنية المباشرة.

الإمارات استثمرت، خلال السنوات الماضية، مئات المليارات في تطوير قطاع الطاقة، ورفع طاقتها الإنتاجية، وخفض الكثافة الكربونية، وبناء واحدة من أكثر الصناعات النفطية كفاءة في العالم. ومع وصول الطاقة الإنتاجية لـ«أدنوك» إلى ما يقارب خمسة ملايين برميل يومياً، فإن إبقاء جزء كبير من هذه القدرة خارج السوق بسبب قيود الحصص لم يعد مجرد تفصيل تقني، بل تكلفة استراتيجية حقيقية.

فالطاقة الإنتاجية غير المستخدمة ليست احتياطياً خاملاً فقط، بل رأسمال سيادي مُعطّل ونفوذ اقتصادي مؤجّل، وفرصة جيوسياسية غير مستثمرة بالكامل في لحظة عالمية شديدة الحساسية والتنافس.

وقد جاءت هذه الخطوة في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية. فالحرب على إيران تسببت في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وأدّت إلى تراجع كبير في إنتاج «أوبك»، بينما كانت الإمارات نفسها تتعرض لتهديدات مباشرة مرتبطة بالصواريخ والمسيّرات وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

والأكثر مفارقة أن الإمارات كانت مقيّدة داخل المنظومة نفسها مع دولة تهدد أمن المنطقة واستقرار الملاحة والطاقة العالمية، ما جعل استمرار الجلوس داخل الإطار ذاته تناقضاً استراتيجياً يصعب استدامته.

اقتصادياً، يمنح القرار الإمارات مرونة أعلى في الاستجابة المباشرة للطلب العالمي، خصوصاً في الأسواق الآسيوية سريعة النمو، ويعزز قدرتها على بناء عقود وتحالفات طويلة الأمد وفق مصالحها الوطنية المباشرة. كما يرفع جاذبيتها الاستثمارية في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به؛ لأن المستثمر العالمي يبحث عن بيئة مستقرة وقادرة على اتخاذ القرار بسرعة ووضوح.

أما عالمياً، فإن النفط الإماراتي يمتلك ميزة تنافسية تتجاوز السعر نفسه. فخام «مربان» يُعد من أقل الخامات كثافة كربونية مقارنة بكثير من منتجات النفط العالمية، والإمارات تمتلك بنية تحتية وموانئ ومنظومات لوجستية تجعلها من أكثر موردي الطاقة موثوقية واستقراراً في العالم.

لكن الأهم أن القرار يكشف تحوّلاً أعمق في العقل الاقتصادي الإماراتي. فالإمارات لم تعد تنظر إلى النفط كسلعة تُباع، بل كجزء من منظومة نفوذ اقتصادي متكاملة تربط الطاقة بالموانئ والخدمات اللوجستية والاستثمار السيادي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. فالنفط لم يعد غاية الاقتصاد الإماراتي، بل جزءاً من مشروع أكبر لإعادة تموضع الدولة داخل الاقتصاد العالمي القادم.

ففي عالم تُقاس فيه القوة بمرونة القرار وسرعة الحركة والقدرة على تأمين الإمدادات، تبدو الإمارات وكأنها تنتقل من عضوية المنظمة إلى هندسة موقعها الخاص في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

*كاتب وباحث إماراتي