تحولات الطاقة.. العالم على أعتاب نظام جديد

لم تعد الحروب في عالم اليوم تُفهم بسطحيتها التقليدية، ولم يعد من الممكن قراءة الصراعات الجارية من زاوية عسكرية بحتة. فالمشهد الدولي بات أكثر تعقيداً، تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الأبعاد السياسية، وتتخفى فيه الأهداف الحقيقية خلف عناوين الصراع المباشر. وما نشهده اليوم ليس مجرد توتر إقليمي عابر، بل انعكاس لتحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى العالمية. والحديث عن الطاقة، وتحديداً النفط، لم يعد مقتصراً على كونه مورداً اقتصادياً، بل أصبح عنصراً حاسماً في معادلة النفوذ الدولي. فالدول التي تتحكم في مصادر الطاقة لا تملك فقط القدرة على التأثير في الأسواق، بل تمتلك أدوات ضغط تمتد إلى القرار السياسي العالمي. ومن هنا، لم تعد التحركات الدولية تُقرأ كاستجابات ظرفية، بل كجزء من إعادة توزيع القوة على أساس السيطرة على الموارد الحيوية.

وفي خضم هذه التحولات، جاء القرار الاستراتيجي الذي أعلنته الإمارات العربية المتحدة بالخروج من«أوبك» وتحالف «أوبك+»، ليشكّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ سوق الطاقة العالمي. فهذا القرار لا يمكن تفسيره كخطوة اقتصادية بحتة، بل هو إعلان واضح عن انتقال من مرحلة «إدارة السوق الجماعية» إلى مرحلة «السيادة الوطنية في القرار الطاقي».

إن خروج دولة بحجم وتأثير الإمارات، بعد أكثر من خمسة عقود من العضوية، يعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة المرحلة القادمة، حيث لم تعد القيود التقليدية للتحالفات كافية لمواكبة تسارع التغيرات في سوق الطاقة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. كما يمنح هذا القرار الإمارات مرونة أكبر في توسيع إنتاجها، وإعادة تموضعها كلاعب مستقل قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي سياق أوسع، يتزامن هذا التحول مع بروز مفاهيم جديدة تربط بين الطاقة والاقتصاد الرقمي. فكما كان الذهب أساس النظام المالي العالمي في الماضي، وكما أصبحت البيانات والعملات الرقمية أدوات الاقتصاد الحديث، فإن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الطاقة جزءاً من منظومة رقمية متكاملة، تُدار عبر التكنولوجيا وتخضع لحسابات تتجاوز الأطر التقليدية. وهذا التحول سيعيد تعريف مفهوم السيادة الاقتصادية، ويمنح الدول التي تمتلك الموارد والرؤية معاً موقعاً متقدماً في النظام العالمي الجديد.

غير أن ما يُطرح في بعض المنصات من أرقام ضخمة وسيناريوهات مبالغ فيها، يجب التعامل معه بحذر. فالمبالغة الإعلامية لا تلغي الحقيقة الأساسية: أن الصراع على الطاقة هو جوهر التحولات الجارية. لكن الفارق الحقيقي لا يكمن في من يمتلك الموارد فقط، بل في من يمتلك القدرة على إدارتها ضمن رؤية استراتيجية واضحة.

وفي هذا السياق، تبرز دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، كنموذج لدولة لا تكتفي بدور المورد، بل تتحول إلى صانع للمعادلة. فمن خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد، واتخاذ قرارات سيادية جريئة، تؤكد الإمارات أنها لا تتفاعل مع التحولات… بل تسبقها.

إن العالم لا يقف اليوم على أعتاب حرب جديدة فحسب، بل على مشارف نظام عالمي مختلف، تُعاد فيه صياغة مفاهيم القوة والنفوذ. وفي مثل هذه اللحظات التاريخية، لا يكون التفوق لمن يمتلك الموارد فقط، بل لمن يمتلك القرار.

*لواء ركن طيار متقاعد