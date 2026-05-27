نموذج عالمي في كفاءة الحكومات

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن كفاءة الحكومة قد أصبحت نهجاً وطنياً متكاملاً يقوم على التخطيط الدقيق، والانضباط المؤسسي، والقدرة على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة ومستدامة. ومع ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءةً وفاعلية عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، تواصل الإمارات تقديم نموذج تنموي يجمع بين سرعة الإنجاز وعمق التأثير، وبين الاستباقية في صناعة المستقبل وتعزيز جودة الحياة، بما يعكس نجاحاً متواصلاً في بناء تجربة حكومية ملهمة ومتجدّدة.

ويمثّل هذا التقدم امتداداً طبيعياً لمسار طويل بُني على تراكم الخبرات وتطوير أدوات عمل مبتكرة. ولم يقتصر هذا التفوق على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بل تجلّى في قدرة الدولة على بناء نموذج إداري مرن وفعّال يقوم على الابتكار الحكومي، ودقة تحديد الأولويات الاستراتيجية، والكفاءة العالية في تنفيذ الخطط والسياسات. وتعكس هذه المؤشرات نجاحَ الإمارات في تحويل العمل الحكومي إلى منظومة ديناميكية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على استدامة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة على المدى البعيد.

وفي الواقع، فإن ما يميّز تجربة الإمارات أن معايير النجاح فيها لا ترتبط بحجم الخطط المعلنة أو كثافة الترويج لها، بل بفاعلية الحكومة في بلوغ المستهدفات وتحويلها إلى نتائج ملموسة. وتعمل الحكومة وفق منظومة مؤسسية متجانسة ومرنة، تتكامل فيها الأدوار وتتناغم فيها السياسات ضمن إطار موحّد يعزّز كفاءةَ الأداء الحكومي، وينعكس مباشرةً على النمو الاقتصادي، وتصاعد التجارة الخارجية غير النفطية، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وتستند الفاعلية في نموذج الإمارات إلى وضوح الأهداف وترابطها، بدءاً من ترسيخ الاستقرار وتعزيز جودة حياة الإنسان، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويشكّل هذا التسلسل إطاراً تشغيلياً يوجّه عمل الجهات التنفيذية على مستوى الدولة، ويمنح الحكومة قدرةً أكبر على ترتيب الأولويات واتخاذ القرار في التوقيت الملائم. ومن هنا، لا تكتفي الإمارات بإدارة متطلبات الحاضر، بل تعمل في الوقت ذاته على صناعة المستقبل واستباق تحولاته.

ولا تُعدّ الثقة في تجربة الإمارات نتيجةً عابرة، بل تمثل أحد المرتكزات الأساسية للحكم الرشيد. وقد أظهرت نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» للعام 2026 رسوخَ مكانة الإمارات بوصفها من أكثر الدول تمتعاً بثقة المجتمع في مؤسساته وحكومته. وتبرز هنا إحدى السمات الجوهرية لنموذج الإمارات، حيث يُقاس الإنجاز بقدرته على الاستمرار وتراكم أثره التنموي. لذا، تتحول الثقة المتحققة عملياً إلى عنصر ينعكس على الحياة اليومية، ويعزز البيئةَ الآمنة والجاذبة للاستثمار.

والحاصل أن كفاءة الحكومات الحديثة تقوم على أمرين متلازمين: المرونة في التنفيذ، والاستشراف في التخطيط. والإمارات نجحت في الجمع بينهما بصورة لافتة، فهي لا تكتفي بتكييف سياساتها مع المتغيرات العالمية، بل تحول المتغيرات نفسها إلى فرص. وهذا ما جعلها تتقدم في مؤشرات مثل القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، والرؤية طويلة المدى، وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية.وقد أثبتت تجربة الإمارات أن الرقمنة وسيلة لتقليل البيروقراطية وتسهيل حياة الناس. ومن هنا جاء التركيز على تطوير العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وتحديث الأنظمة، واعتماد حلول معزَّزة بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم كفاءةَ الأداء ويرفع جودةَ الخدمات، وهو ما يضع الدولة في قلب التحول العالمي نحو حكومة أكثر ذكاءً وأقل تعقيداً.

وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن ريادة الإمارات لا تقوم على مجرد التقدم في المؤشرات، بل على كونها تضع معياراً جديداً لما ينبغي أن تكون عليه الحكومة الكفؤة، والتي لا تكتفي بإصدار القوانين، بل تصنع بيئةَ ثقة تسهم في خلق اقتصاد متجدد، وتؤسس لكيانات متكاملة تدعم التطورَ المستمر.

لقد رسخت دولة الإمارات الكفاءةَ باعتبارها قيمةً وطنيةً، والمرونةَ بوصفها نهجاً مؤسسياً، والثقة كقاعدة للتنمية، فيما جعلت استشرافَ المستقبل جزءاً من عملها اليومي. ومن هنا، فإن توصيف الإمارات كنموذج عالمي في كفاءة الحكومات يعكس تجربةً واقعيةً نجحت في توظيف الإدارة الحكومية كأداة للتنمية والتقدم، وتحويل الأداء المؤسسي إلى قوة داعمة لمسار الإنجاز المستدام.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.