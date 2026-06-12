الإمارات.. حين تتحوّل التحديات إلى فرص استثمارية

في عالمٍ تتسارع فيه الأزمات وتتغير فيه موازين القوى الاقتصادية والسياسية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج استثنائي للدولة، التي تجمع بين قوة الاقتصاد، ورؤية المستقبل، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بحكمة وثقة.

فبينما شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية العديد من التحديات والتوترات الجيوسياسية، حافظت الإمارات على مكانتها العالمية وسمعتها المرموقة وقوتها الناعمة، مؤكدةً أن التخطيط الاستراتيجي والرؤية بعيدة المدى هما أساس الاستقرار والازدهار.

لقد أدركت القيادة الإماراتية منذ وقت مبكر أن الاقتصادات القوية لا تُبنى على مورد واحد، بل على التنويع والاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار. لذلك عملت الدولة على تطوير قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والصناعات المتقدمة، حتى أصبحت الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية، كما نجحت الدولة في بناء بيئة اقتصادية مرنة قادرة على استيعاب المتغيرات العالمية، مستندةً إلى بنية تحتية متقدمة وتشريعات اقتصادية حديثة وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم.

وقد عزّز ذلك من ثقة المستثمرين العالميين، وجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال.

وعلى صعيد القوة الناعمة، استطاعت الإمارات أن ترسّخ صورة عالمية تقوم على قيم التسامح والتعايش والانفتاح الإنساني، إلى جانب دورها البارز في المبادرات الإنسانية والتنموية والإغاثية حول العالم. كما أسهم اهتمامها بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في تعزيز مكانتها الدولية، لتصبح نموذجاً عالمياً في الموازنة بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الحديثة متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات المحيطة، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2025 نمواً بلغ 6.2% ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بلغ 6.8%، لتتجاوز مساهمته 77% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48.7% لتصل إلى 45.6 مليار دولار أميركي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الإماراتي واستقراره.

وفي إنجاز اقتصادي جديد، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية تحقيق أرقام قياسية، حيث تجاوز حجمها حاجز تريليون دولار أميركي، فيما بلغت خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 835 مليار درهم بنمو تجاوز 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات الاقتصادية الإماراتية في تعزيز التنافسية العالمية وترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي وتجاري رائد.

إن سر نجاح الإمارات لا يكمُن فقط في قوة اقتصادها أو حجم استثماراتها، بل في قدرتها على استشراف المستقبل وصناعة الفرص من قلب التحديات، فبينما تنشغل بعض الدول بإدارة الأزمات، تواصل الإمارات بناء اقتصاد المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير التشريعات، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تضمن استدامة النمو للأجيال القادمة.

يوماً بعد يوم تثبت الإمارات أن الدول العظيمة ليست تلك التي تخلو من التحديات، بل التي تمتلك الرؤية والحكمة والإرادة لتحويل التحديات إلى إنجازات. ومن هنا تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في كتابة قصة نجاح ملهمة للعالم، عنوانها الثقة والطموح والقدرة الدائمة على صناعة المستقبل.



*كاتبة إماراتية