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بيدرو سانشيز رئيس "العمال الاشتراكي الإسباني"
5 ديسمبر 2024 00:47
بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
إسبانيا
حزب العمال الاشتراكي
الحكومة الإسبانية
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