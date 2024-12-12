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الرياضة
السعودية تحتفل باستضافة مونديال 2034
12 ديسمبر 2024 19:00
مونديال 2034
السعودية
كأس العالم
المونديال
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