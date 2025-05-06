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الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة
6 مايو 2025 18:44
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
توحيد القوات المسلحة
رئيس الدولة
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