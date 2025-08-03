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بعد 600 عام من السكون.. ثوران نادر لبركان روسي
3 أغسطس 2025 18:45
روسيا
بركان
ثوران بركان
جزيرة كامتشاتكا
زلزال
الزلزال
حمم بركانية
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