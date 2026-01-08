الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تشل إسطنبول وتدمر مركبات
8 يناير 2026 19:30
تركيا
إسطنبول
العواصف
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثلوج شرق تركيا تعزل مئات القرى
2 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عاصفة بَرَد شديدة تفاجئ بوليفيا
17 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
توقيع اتفاق غزة في شرم الشيخ
13 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
نهاية حرب غزة.. تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق
9 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال يثير الرعب وسط سكان إسطنبول
2 أكتوبر 2025
أخبار ذات صلة
أزمة إنسانية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
الأخبار العالمية
تركيا تعتقل 357 شخصاً في عملية ضد داعش
الأخبار العالمية
العواصف والأمطار تكبد ألمانيا خسائر فادحة
الافتتاحية
أزمة إنسانية
6 يناير 2026
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
5 يناير 2026
الأخبار العالمية
تركيا تعتقل 357 شخصاً في عملية ضد داعش
31 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
العواصف والأمطار تكبد ألمانيا خسائر فادحة
31 ديسمبر 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
يعجبني الفأل الحسن.. خطبة الجمعة 9 يناير 2026
الأخبار العالمية
غضب في مينيابوليس بعد حادثة إطلاق نار
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تشل إسطنبول وتدمر مركبات
الأخبار العالمية
حرائق غابات في أستراليا وتحذير من ظروف "كارثية"
الأخبار العالمية
تساقط الثلوج يضرب أوكرانيا مع حالة تأهب
الأخبار العالمية
لقاء مرتقب بين ترامب وبيترو في البيت الأبيض
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©