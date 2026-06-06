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البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ ومسيّرات إيرانية
6 يونيو 2026 18:38
البحرين
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
إيران
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