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"الفارس الشهم 3".. محطات التحلية الإماراتية تواصل ضخ المياه إلى غزة
12 يونيو 2026 20:37
الفارس الشهم 3
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