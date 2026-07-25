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انفجار ضخم في مصنع أسمدة بمزرعة شرقي إنجلترا
26 يوليو 2026 01:31
صناعة الأسمدة
إنجلترا
انفجار ضخم
انفجار مصنع
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