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فيليب لازاريني
فيليب لازاريني
مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)
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الأونروا.. أوقفوا الحملة العنيفة ضدنا!
فيليب لازاريني  |   اليوم 22:28
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الأونروا.. أوقفوا الحملة العنيفة ضدنا!
اليوم 22:28
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