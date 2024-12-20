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«الأبيض» يدشن «رحلة الطموح» في «خليجي 26» أمام «العنابي»
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
الرياضة
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
استاد جابر الأحمد الدولي
الرياضة
أسعار تذاكر «خليجي 26» تبدأ بـ«دينارين»
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«الأبيض» يدشن «رحلة الطموح» في «خليجي 26» أمام «العنابي»
21 ديسمبر 2024
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
الرياضة
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
21 ديسمبر 2024
استاد جابر الأحمد الدولي
الرياضة
أسعار تذاكر «خليجي 26» تبدأ بـ«دينارين»
21 ديسمبر 2024
الكويت.. روح التحدي بـ«الأرض والجمهور» في «خليجي 26»
الرياضة
الكويت.. روح التحدي بـ«الأرض والجمهور» في «خليجي 26»
21 ديسمبر 2024
«مونديال 2026» يُشعل الأجواء ويُلهب الحماس في «خليجي 26»
الرياضة
«مونديال 2026» يُشعل الأجواء ويُلهب الحماس في «خليجي 26»
21 ديسمبر 2024
اليمن.. مطاردة «الانتصار الأول» بكأس الخليج
الرياضة
اليمن.. مطاردة «الانتصار الأول» بكأس الخليج
21 ديسمبر 2024
«مبارزة» بين «سُرعة الأبيض» و«عرضيات العنابي»
الرياضة
«مبارزة» بين «سُرعة الأبيض» و«عرضيات العنابي»
21 ديسمبر 2024
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كل أربعاء

بطولة تُعيدنا إلى «طريق المونديال»

عبدالله إبراهيم | 18 ديسمبر 2024

إنفوغراف
الرياضة
المشاركة الأولى لكل منتخب في كأس الخليج
اليوم 19:30
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"الأوائل" في كأس الخليج
اليوم 19:30
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أرقام من كأس الخليج العربي
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«حياكم».. طرح تذاكر مباريات «خليجي 26»
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«أبوظبي للإعلام» تحصل على حقوق بث بطولة «خليجي زين 26»
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«أبوظبي للإعلام» تحصل على حقوق بث بطولة «خليجي زين 26»
13 نوفمبر 2024
تعديل مواعيد «خليجي 26» بالكويت
الرياضة
تعديل مواعيد «خليجي 26» بالكويت
2 ابريل 2024
«خليجي 26» تقام في موعدها بالكويت
الرياضة
«خليجي 26» تقام في موعدها بالكويت
2 أغسطس 2024
سحب قرعة «خليجي 26» بالكويت 9 نوفمبر
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سحب قرعة «خليجي 26» بالكويت 9 نوفمبر
29 أكتوبر 2024
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