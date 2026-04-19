«الفرسان» والحلم الآسيوي

يواصل «فرسان شباب الأهلي» مشوارهم الناجح في دوري النخبة الآسيوي، حيث يواجهون يوم غد الثلاثاء فريق ماتشيدا الياباني «قاهر الاتحاد» في نصف النهائي، أملاً في تكرار إنجاز 2015 عندما خاضوا المباراة النهائية أمام جوانزو الصيني.

وإذا كان الفرسان قد تخطّوا عقبة فريق تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة، إلا أنهم اضطروا للعب شوطين إضافيين قبل أن يقهروا فريق بوريرام التايلاندي بثلاثة أهداف لهدفين.

مع كل الأمنيات بالتوفيق للفرسان في التأهل للمباراة النهائية، لاسيما أنهم يملكون المقومات التي تعينهم على تحقيق ذلك.

***

خسر الفريق الوحداوي فرصة كبيرة لمواصلة مشواره في دوري النخبة الآسيوي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التحول لركلات الترجيح في مباراته مع فريق الاتحاد السعودي، لولا ركلة الجزاء المثيرة للجدل في الدقيقة 128 التي منحت «الاتحاد» بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، حيث اصطدم بعقبة فريق ماتشيدا الياباني الذي هزمه بهدف ليودع البطولة دون أن يستثمر عاملي الأرض والجمهور.

وبرغم مرارة الخروج من البطولة، إلا أن الفريق الوحداوي خرج من المحفل الآسيوي مرفوع الرأس بعد أن قدّم أداءً نال به احترام الجميع، سواء في دور المجموعات أو في دور الـ 16.

***

أثبتت المباريات التي تُحسم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أنك إذا لم تستغل مباراة الذهاب لو أقيمت على ملعبك فلا تلومن إلا نفسك، حدث ذلك في دوري أبطال أوروبا عندما ودّع فريق الريال، صاحب الأرقام القياسية في البطولة بخسارته على أرضه وبين جماهيره أمام البايرن بهدفين لهدف، وعندما استفاق في مباراة الإياب في ميونيخ وقدّم أداءً أفضل وتقدم أكثر من مرة، أجهز عليه البايرن في الدقائق الأخيرة وكسبه بأربعة أهداف لثلاثة، وهي من المرات النادرة التي يخسر فيها الريال من نفس الفريق ذهاباً وإياباً، ليضرب البايرن موعداً مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي ناري، بينما يواجه أتليتكو «قاهر البارسا» فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

ولا عزاء لكبيري الكرة الإسبانية!

وما حدث للريال تكرّر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عندما استضاف فريق شباب بلوزداد فريق الزمالك في ذهاب نصف نهائي البطولة، وبدلاً من الخروج بنتيجة مريحة تسهّل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، إذ به يسقط على أرضه وبين جماهيره بهدف نظيف دفع ثمنه غالياً عندما تألق الفريق في مباراة الإياب، دون أن يتمكّن من تسجيل ولو هدفاً واحداً يعادل به نتيجة المباراتين، فانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليغادر شباب بلوزداد البطولة، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي للمرة الثالثة.