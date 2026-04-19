العودة إلى مقاعد المستقبل

مع إشراقة صباح اليوم تستقبل المدارس في الإمارات طلبتها، لتعود الحياة إلى أحد أهم رموز الاستقرار الوطني: التعليم الحضوري.

العودة، التي تأتي بعد فترة استثنائية فرضتها ظروف العدوان الإيراني الإرهابي على بلادنا والظروف الأمنية في المنطقة، تحمل رسالة دولة تؤكد بوضوح: إن مسيرة التنمية لا تتوقف، وإن الإنسان يبقى في صدارة الأولويات.

قلق أولياء الأمور، خلال الفترة الماضية، كان انعكاساً طبيعياً لوعي مجتمع يدرك حجم التحديات المحيطة به. ومن هنا، لم يكن قرار استئناف الدراسة الحضورية مكتملاً دون حسم ملف النقل المدرسي، الذي يُشكِّل عصباً يومياً لحياة آلاف الأُسر. فجاء القرار متكاملاً، مدروساً، ومطمئناً، ليبدّد الهواجس، ويُعيد تنظيم إيقاع الحياة اليومية بثقة وانسيابية.

اللافت في المشهد ليس فقط عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وإنما التوازن الدقيق الذي نجحت الدولة في تحقيقه بين استمرارية التعليم وضمان السلامة العامة. فالتشغيل المنضبط للحافلات، والرقابة المستمرة، والتوجيهات المتكاملة مع الأهالي، تعكس نموذجاً إدارياً ناضجاً، لا يترك التفاصيل للصُّدفة، ولا يساوم على أمن وسلامة الإنسان.

وفي خلفيّة هذا القرار، تقف صورة أكبر… صورة دولة واجهت عدواناً إيرانياً غير مسبوق، وتعاملت معه بحكمة واتّزان، دون أن تسمح له بأن يُعطِّل مسيرتها أو يُربك مؤسِّساتها. لقد تابع العالم كيف تصدّت الإمارات، قيادةً ومؤسسات، للعدوان الإيراني بحنكة، وكيف استطاعت قوّاتها المسلحة ودفاعاتها الجوية أن تحمي أرضها وسماءها بكفاءة عالية، مؤكدة أن هذه الدولة إلى جانب كونها نموذجاً تنموياً مُلهماً، فإنها أيضاً قوة راسخة قادرة على حماية مكتسباتها.

اليوم، ومع عودة الطلبة إلى مدارسهم، تتجدّد قصة الإمارات التي يعرفها العالم: دولة لا تُقاس فقط بعمرانها وبنيتها التحتية الحديثة المتطورة، بل بإرادتها الصلبة، وإنسانها الواثق، وقيادتها التي تقرأ المستقبل بعين الحكمة. دولة تجمع بين القوة الناعمة والقدرة الصلبة، بين الإنسانية والحزم، بين الانفتاح والاستعداد.

إنها ليست عودة إلى المدارس ومقاعد المستقبل فحسب، وإنما عودة إلى الإيقاع الطبيعي لدولة تعرف طريقها جيداً، وتمضي إليه بثبات، مهما اشتدّت الظروف.

وفي هذا المشهد، تُمثِّل عودة الطلبة إلى مدارسهم بداية أكثر وعياً وصلابة، تعكس نضج مجتمع أدرك أن التحديات لا تُعطِّل المسيرة، ولكن تُعيد صياغتها وتشكيلها بقوة أكبر.

لحظة تؤكد أن الإمارات، بقيادتها وشعبها، لا تتعامل مع الأزمات بردود الأفعال، ولكن تصنع منها فرصاً لتعزيز تماسكها وتسريع خُطاها نحو المستقبل.