الاحتفاء بالشركاء

احتفت الإمارات يوم أمس باليوم العالمي للعمال، والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وتتعامل معه بوصفه محطة متجددة لتأكيد رؤية راسخة تقوم على اعتبار العامل شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية، لا مجرد عنصر إنتاجي. فهذه الشريحة العاملة، بتنوعها الثقافي والمهني، تمثّل إحدى أهم ركائز قصة النجاح الإماراتية، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.

الاحتفاء بالمناسبة يعكس منظومة قيم متكاملة تقوم على الاحترام والتكافل والتعايش، حيث يشكّل العمال جزءاً من النسيج المجتمعي، وتحرص الدولة على صون كرامتهم وتعزيز شعورهم بالانتماء والاستقرار. ومن هنا، تأتي المبادرات المستمرة التي تُطلقها الجهات المعنية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز بيئة عمل إيجابية وآمنة، تواكب أفضل الممارسات العالمية. وهنا نحيي الجهود المتميزة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ومبادراتها المتواصلة، وهي تترجم على أرض الواقع رؤية القيادة الرشيدة وتصدرت معها المؤشرات الدولية.

ولعل ما يميّز التجربة الإماراتية التوازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية سوق العمل. فقد أسهمت التشريعات المتطورة والأنظمة الرقابية الفعالة في تحقيق نسب امتثال مرتفعة، سواء في نظام حماية الأجور أو برامج التأمين المختلفة، بما يعكس جدية الالتزام برفاه الإنسان قبل أي اعتبار آخر. كما أن التوسع في برامج التوعية بلغات متعددة، واستفادة ملايين العمال منها، يؤكد نهجاً استباقياً يضع المعرفة في صميم الحماية.

الأرقام بدورها تروي جانباً مهماً من الحكاية، فالنمو المتسارع في سوق العمل، وارتفاع نسب العمالة الماهرة، وتزايد أعداد الشركات، كلها مؤشرات على بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة. ويعزّز هذا الاستقرار سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية، وتدعم الابتكار والإنتاجية.

ولا يقتصر الاهتمام على الجوانب التشريعية والاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى البعد الإنساني، من خلال مبادرات ميدانية تلامس حياة العمال اليومية، سواء عبر تحسين السكنات العمالية أو تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعزّز اندماجهم. كما يعكس الالتزام الصارم بمواجهة المخالفات رسالة واضحة بأن الحقوق مصانة، وأن العدالة ركيزة لا تقبل التهاون. صورة زاهية لما تحقق في هذا الملف، فالواقع يتحدث ويعبّر عن نفسه على أرض الإمارات، حيث تصان الحقوق ويتساوى الجميع أمام القانون.

يمثل يوم العمال في الإمارات تجسيداً عملياً لفلسفة «أسرة واحدة ووطن واحد»، حيث تتكامل الجهود لبناء مجتمع متماسك واقتصاد مزدهر. إنه احتفاء لا يقتصر على يوم، بل يمتد نهجاً مستداماً يعزّز الشراكة ويكرّس التقدير لكل من يسهم في صناعة هذا النموذج التنموي الفريد.