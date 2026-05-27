العين يحتفل بـ «العيد الثامن»

دبي (الاتحاد)

العيد في مدينة العين يختلف عن غيرها من مدن الدولة هذا العام، لسبب تعرفه الأسرة العيناوية وعشاق كرة القدم، لا لطبيعة المدينة التي نعرقها، وإنما لرفع راياته وألوانه في أرجاء المدينة وفي مختلف إمارات الدولة وخارجها، وأينما تواجد عشاقه ومحبّوه، محتفلين بالبطولة الأغلى للمرة الثامنة في مسيرته، وهي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. حطّم الزعيم كل الأرقام القياسية في موسم الثنائية الاستثنائية، وحقق العين البطولة الـ 40 في مسيرته الكروية، ليجمع بين بطولة الدوري العام وكسر كل الأرقام في بطولة الدوري العام للمرة الخامسة عشرة، ولقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.الثنائية تضع العين على أعتاب التحدي على مستوى الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية التي تنتظره في الفترة المقبلة، إضافة للدور الكبير الذي يلعبه الفريق الأول وفرقه المختلفة في تحقيق رؤية القيادة بأن تطوير القطاع الرياضي محور مهم ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية. موسم استثنائي لأبناء ومحبي الزعيم وبطولة جديدة تزيّن مسيرته الكروية وتتويج سيذكره التاريخ أينما يشارك بفِرقه في المحافل الكروية، فاسم العين ارتبط بالإنجازات، مستذكرين مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية عام 2018 ونيله المركز الثاني، محققاً إنجازاً يضاف لإنجازات كرة الإمارات بعد تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا. لذلك عيد العين هذا الموسم مختلف واحتفالات أبنائه لن تخلُ من التهنئة بالبطولة، وسيكون «الزعيم» حاضراً في كل تجمّعات أبنائه طوال أيام العيد وبعدها، إلى أن يبدأ الموسم الجديد وتتجدد لقاءاته ويدخل التحدي بطموح مواصلة رحلة الإنجازات لكي تمضي مسيرة العين. العين لم يَفُزْ بالثنائية فحسب، ولم يصعد لمنصة التتويج بلقب الدوري والكأس الغالية، وإنما حقق إنجازات مهمة على مستوى فرق المراحل السنية وصعد أيضاً إلى منصات التتويج بجدارة، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة القاعدة وقدرتها على تقديم لاعبين على أعلى المستويات للفريق الأول ولكرة الإمارات، وتفوّق العين في مسابقات المراحل السنية بمثابة رسالة لمن يهمّه الأمر بأن «الزعيم» لديه طموحات بلا حدود. نهنئ الأسرة الرياضية بعيد الأضحى المبارك، ونهنئ أسرة نادي العين بأعياده: الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكل عام ورياضتنا في تقدم وازدهار وتواجد أنديتنا ومنتخباتنا قي بطولات العالم المختلقة.