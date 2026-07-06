العميد المصري والإنجاز الحصري

يواصل المنتخب المصري مشواره التاريخي في مونديال 2026، فبعد تجاوزه الدور الأول دون هزيمة وبفوز أول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم أي منذ 92 عاماً، ها هو يتخطى أيضاً الدور الثاني بفوز مثير، بعد أن اغتال أحلام «الكنجارو» الأسترالي بركلات الترجيح، ليواجه غداً الأرجنتين بطل العالم، وهو أول حوار كروي ساخن ما بين «الملك المصري» مو صلاح والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. لقد نجح «العميد» حسام حسن في تحقيق ما لم يحققه أي مدرب سابق، برغم الانتقادات التي تلاحقه منذ أن تولى مسؤولية تدريب المنتخب، إلا أنه ألقى بكل حملات التشكيك خلف ظهره وفرض قناعاته الفنية على الجميع، فتحوّل المشكّكون إلى أكبر الداعمين والمؤيدين، لقد راهن على تشكيلة خلت من بعض النجوم وكسب الرهان، وراهن على مهاجم تحوّل من إجازة صيف بالساحل إلى رحلة العمر في المونديال، وكسب زيكو الرهان مع مدرّبه وسجّل في مرمى البرازيل وفي مرمى نيوزيلندا. وراهن على محمود صابر بديلاً للغائب مهند لاشين، فكسب الرهان بعد أن سجّل صابر هدفاً في مرمى إيران وافتتح ركلات الترجيح أمام أستراليا، ويبقى السؤال: هل يواصل المنتخب المصري مشواره إلى ربع النهائي؟ أم أن ميسي ورفاقه سينجحون في الفوز على أمل تكرار إنجاز 2022؟ وما ينعش آمال المصريين ما قدّمه منتخب كاب فيردي الذي أحرج الأرجنتين وفرض عليهم إحالة أوراق المباراة إلى شوطين إضافيين، إلى أن حسم «التانجو» الموقف في الدقيقة 111 بهدف ثالث فضّ به الاشتباك مع فريق يشارك في المونديال لأول مرة.

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لا يزال «أسود الأطلس» يواصلون عزف سيمفونية التألق التي بدؤوها منذ أربع سنوات في مونديال الدوحة، وبثلاثية رائعة قهروا منتخب كندا أحد أضلاع مثلث التنظيم المونديالي وتأهّلوا عن جدارة واستحقاق للدور ربع النهائي، حيث ينتظرهم منتخب «الديوك» وصيف مونديال الدوحة 2022، ونجح «الأسود» في استثمار كل الفرص التي لاحت لهم في الشوط الثاني أمام كندا، وبتمريرة أشرف حكيمي افتتح عز الدين أوناحي الثلاثية ثم أتبعها بهدف ثانٍ من تمريرة إبراهيم دياز الذي صنع الهدف الثالث للنجم سفيان رحيمي، ليضع نقطة في آخر السطر لمشاركة كندا في البطولة التي انتظرت طويلاً لتنال شرف المشاركة في تنظيمها، إذ بها تتحول إلى مقاعد المتفرجين لمتابعة ما تبقّى من مباريات المونديال.

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غادر منتخب كرواتيا البطولة مبكراً، وهو الفريق الذي حلّ وصيفاً لبطل مونديال 2018 وحلّ ثالثاً في مونديال 2022، لتنتهي رحلة زلاتكو داليتش المثيرة مع الفريق الكرواتي.