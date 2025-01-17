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أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

17 يناير 2025 19:37

اليابان
العراق
تركيا
سويسرا
هونج كونج
أميركا
الصين
سلطنة عمان
الإمارات
الهند
السعودية
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أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
اليوم 19:37
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أبرز مواصفات القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»
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