أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

الجمعة 17 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
جرائم «الحوثي» تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي
معمر الإرياني لـ«الاتحاد»: اعتداءات «الحوثي» على الإمارات فـي 2022 تكشف طبيعة «الجماعة» الإرهابية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
نواف سلام يختتم مشاورات تشكيل الحكومة
فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا في 13 فبراير
تأكيدات عربية ودولية على ضرورة تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تكثيف الجهود لدعم مبادرات إعادة إعمار غزة
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إلى غزة بقيمة 120 مليون يورو
«الصحة العالمية»: اتفاق الهدنة يوفر فرصة لإجلاء طبي سريع من قطاع غزة
الإمارات.. عصية على الإرهاب
الشيخة فاطمة وحرم الرئيس المصري تبحثان تعزيز التعاون
لجنة المتابعة «الإماراتية - العُمانية» تعقد اجتماعها الدوري في مسقط
نهيان بن مبارك يحضر أفراح المهيري والرميثي في أبوظبي
تعزيز مهارات 3750 مهنياً صحياً في أبوظبي
الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة
نهيان بن مبارك: التكريم يعكس قيمة ودور الإمارات كقائد عالمي في تعزيز الحوار بين الأديان
إسبانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
17 يناير 2025 19:37
اليابان
العراق
تركيا
سويسرا
هونج كونج
أميركا
الصين
سلطنة عمان
الإمارات
الهند
السعودية
الاقتصاد
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
اليوم 19:37
علوم الدار
5 محطات رئيسة لانطلاق «محمد بن زايد سات» إلى الفضاء
14 يناير 2025
علوم الدار
أبرز مواصفات القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»
14 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©