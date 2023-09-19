وزير العدل: حلم زايد يتحقق بجهود أبنائه المخلصين

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أصبح اليوم واقعا بجهود أبنائه المخلصين الذين لا يألون جهدا حتى تكون دولتنا الحبيبة في طليعة الأمم.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن " إن أبناء الإمارات يشاركون اليوم بكل جدارة في مسيرة العلم والعلوم، ويتقدمون بخطى حثيثة على الأرض وفي الفضاء وبهمة الشباب تجاوزت الإمارات المستحيل، وعانقت عنان السماء، فدخل ابن الإمارات سلطان النيادي، التاريخ من بابه الواسع كأول عربي، يشارك في مسيرة طويلة تستمر 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية”.

ولفت إلى أن النيادي قدم خلال مهمته في محطة الفضاء الدولية معارف جديدة وأبحاثاً خدمت العالم وقطاع الفضاء ورسخت مكانة الإمارات شريكاً عالمياً في مهمات الفضاء وتعزيز التعاون بين دول العالم، لتحقيق الأهداف المشتركة بالاكتشافات العلمية، والحصول على مستقبل مزهر للبشرية، ودعم رؤية الإمارات، من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث العلمي، ومهد الطريق لمبادرات مستقبلية، تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في قطاع مهام استكشاف الفضاء العالمية.

واختتم معالي وزير العدل بالقول "كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي كانت الداعم والممكن لهذا الإنجاز الكبير الذي حققه ابن الإمارات، وكتب من خلاله أسطورة، سوف تبقى خالدة في سجلات العلم والعلماء، يفخر به كل إماراتي وعربي، ويجعل دولتنا على موعدٍ متجدد في كتابة التاريخ، تؤكد ريادتها وقدرتها في جعل المستحيل ممكنا ".