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«محمد بن راشد للإسكان» تحتفل باليوم العالمي للإسكان

«محمد بن راشد للإسكان» تحتفل باليوم العالمي للإسكان
7 أكتوبر 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، تنظيم سلسلة من الفعاليات، احتفالًا باليوم العالمي للإسكان 2023، ستمتد على مدى ثلاثة أيام، من 6 إلى 8 أكتوبر، في مركز تسوق فيستيفال سيتي. وتستهدف المؤسسة من خلال هذه المبادرة المستفيدين من خدماتها من المتعاملين وأفراد المجتمع من أهالي دبي.
وأكّد هيثم عبد الرحمن الخاجة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أهمية توفير السكن الملائم للمواطنين، قائلاً: «يعتبر السكن مكوّنًا أساسيًا من مقومات الحياة، حيث يسهم تأمينه في رفاه المجتمعات وتقدّمها واستقرارها، كما يشعر أفراد المجتمع بتحقيقهم لأحد أهمّ أهدافهم، ويكمّل دورهم الحضاري. وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يستحوذ على رمزية عالية لدى جميع دول العالم، تسعى المؤسسات المعنية بالإسكان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإسكان وسبل معالجتها بفاعلية».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإمارات
اليوم العالمي للإسكان
الإسكان
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