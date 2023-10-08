ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن لـ «الاتحاد»: استراتيجيتنا تمكين المواطن من العمل بالقطاع الخاص

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن برامج ومبادرات الصندوق، تسير وفق خطط مدروسة، وفي الاتجاه الصحيح، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الخاصة بالصندوق، ولقد طرح الصندوق العديد من المبادرات المبنية على مواجهة ثلاثة تحديات خلال هذا العام، حيث يدعم صندوق الوطن ما لا يقل عن 25 مبادرة منفصلة، حيث تركز مشاريع ومبادرات الصندوق على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الوطن والمواطنين. ويقوم الصندوق بتقديم الدعم لأربعة مجالات رئيسية: «رعاية الأفراد الموهوبين، وتقديم التوجيه المهني لتطوير المواهب المحلية الشابة، وتشجيع المشاريع التجارية الناشئة التي لها تأثير اجتماعي، ودعم البحوث التطبيقية والابتكارات».

ولفت إلى أن هناك 8 مبادرات تهدف إلى زيادة فرص العمل المستدامة للقطاع الخاص الإماراتي عبر دورات وبرامج لتمكين الشباب الإماراتي، و7 مبادرات تهدف إلى إنشاء بيئة مستدامة للابتكار والإبداع الإماراتي وجميعاً تتحرك في إطار دعم قدرات الشباب لاقتحام مجال ريادة الأعمال، و5 مبادرات تهدف إلى ضمان غرس هوية وطنية إماراتية مستدامة في المجتمع الإماراتي، وهذه تتم لكافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب وطلاب المدارس والجامعات، كما شارك خلال هذا العام في 4 مناسبات رئيسة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج واسع لمخيمات الصيف لحوالي 2250 من أبناء وبنات الإمارات، جاء ذلك خلال حوار أجرته «الاتحاد» مع ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن.

مبادرة مجتمعية

وقال القرقاوي لـ «الاتحاد»: «إن (صندوق الوطن)، هو مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين البارزين، وتسعى إلى تعزيز روح التماسك الاجتماعي في المجتمع الإماراتي، وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية القيادة الإماراتية لمستقبل مستدام للدولة ومواطنيها. كما يعكس التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والدور الإيجابي لرجال وسيدات الأعمال الإماراتيين في دعم مشاريع وخطط التنمية الاجتماعية». ولفت إلى أن مهمة صندوق الوطن تتمثل في جذب الاستثمارات ومساهمات المجتمع من أجل الاستفادة منها لصالح المجتمع الإماراتي، من خلال المشاريع المتنوعة التي تخدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجي.

3 أهداف

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن صندوق الوطن حدد استراتيجيته في ثلاثة أهداف رئيسة، تشمل تمكين المواطن من العمل بالقطاع الخاص، والذي يشكل تحدياً يحتاج إلى إنسان منتج، قطاع خاص حقيقي، يكون إنتاجاً حقيقياً بعيداً عن المحاباة، من خلال التحفيز على البدء في المشروع الخاص، ومن غير المنطقي أن نجد العالم يأتي لاقتناص الفرص، في حين أن أبناء الوطن غافلون عن هذه الفرص، شباب الوطن يحتاجون إلى إعادة برمجة في هذه النقطة، ونحن بدأنا في العمل على إطلاق عدد من المبادرات التي تحفز على التفكير الجدي للولوج في القطاع الخاص.

وأضاف: إن التحدي الثاني أو الهدف الثاني هو دعم الإبداع والابتكار، خاصة عندما يكون لدى بعض الشباب أفكار معينة تحتاج إلى تمويل، حيث يعمل الصندوق على تمويل أبحاث وابتكارات، وكل فكرة إن لم تنجح هناك من سيبني عليها بحثه وابتكاره، نعمل على سد هذه الفجوة التمويلية، إذ تم دعم جزئي لعدد من الأبحاث في مركز خليفة للابتكار، التابع لجامعة خليفة، وهو مركز يستقطب الأفكار الابتكارية، ليس طلبة الجامعة فقط، وهو يقوم بتمويل أبحاث، أخذاً في الاعتبار أن نحو 80% من أفكار مشاريع الشباب تفشل في أول سنة، وذلك لوجود متغيرات لم يتم أخذها في الاعتبار.. ولذا يركز الصندوق على دعم ورعاية ومتابعة الشباب في هذه المرحلة، وتقديم النصائح العملية التي تمكن الشباب من تجاوز هذه النوعية من التحديات.

وقال: إن الهدف الثالث يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال في الدولة، ولفت إلى أن المشاريع التي دعمها حتى الآن نحو 20 مشروعاً، قيمة الدعم لكل مشروع نحو 250 ألف درهم، بتمويل مباشر يعطى كدعم وليس قرضاً، مشيراً إلى استفادة أكثر من 2000 شاب من برنامج «جسور» والذي يعنى بتدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.

«جسور العالمي»

وقال ياسر القرقاوي: إن هناك برامج لا تزال تحت الدراسة، وهناك برنامج «جسور العالمي» للتخصصات الفنية، كالهندسة الميكانيكية على سبيل المثال، حيث وقع الاختبار على 13 شاباً وفتاة وتم إرسالهم للعمل في مصانع بألمانيا وموجودون هناك كموظفين والصندوق يتحمل التكلفة، والصيف المقبل سيتم التوسع في العدد بالنسبة للدفعة الثانية، وذلك في مصانع لديها فروع في الإمارات حتى يتم توفير وظائف لهم داخل الدولة في تلك المصانع.

وأوضح أنه جرى بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام» تنفيذ 18 حلقة للمشاريع الناجحة التي مولها الصندوق ونجحت بالفعل، وأضاف: إن المشاريع التي يتم تمويلها يتم انتقاؤها بعناية وليس كل المشاريع المقدمة، بواقع 4 مشاريع سنوياً.. بعد تقديم دراسة الجدوى.

الصندوق ومستقبل العمل

قال القرقاوي: دعم صندوق الوطن على مدار سنوات عدة المبادرات التي تهدف إلى زيادة مهارات البرمجة والقدرة بين الشباب في البلاد.. مؤخراً، قمنا بتعديل مبادرات البرمجة الخاصة بنا وإعادة تسميتها بمبادرة المبرمج الإماراتي 2.0 والتي تتضمن ثلاث مبادرات: «مبادرة مبرمج الـ 50 للروبوتات، مبادرة تحدي تصميم نظام iOS، مبادرة التسريع للغة Swift».

وأضاف: في هذا العام، تم توسيع مبادرة مبرمج 50 للروبوتات إلى 105 مدارس، بالشراكة مع صندوق الوطن، لافتاً إلى أن مبادرات تحدي تصميم نظام iOS يشارك فيها نحو 2500 طالب، حصل 200 فائز منهم على جوائز تشمل حاسوب Macbook وتدريب في البرمجة وشهادة من شركة Apple. وقال: حالياً، يعمل فريق الإبداع والابتكار التابع لصندوق الوطن على تطوير مبادرة تحدي تصميم نظام iOS المعاد تصميمها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

كما تم مؤخراً تبني مبادرة التسريع للغة Swift على مبادرة تحدي تصميم نظام iOS لإنشاء 200 مطور تطبيقات في الموقع وعبر «الإنترنت». بحلول نهاية هذا العام، سيكونون قادرين على إطلاق التطبيقات على منصة متجر «تطبيقات آبل».

مثال للاستدامة

قال القرقاوي: الإمارات تميزت في الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وقال: إن صندوق الوطن مملوك لشركة قابضة يتم استثمارها بعناية، وأرباح هذه الأموال يتم الإنفاق منها، لافتاً إلى أن هذه الأموال من رجال أعمال وشركات ومؤسسات، ولا يزالون يقومون بالتبرع للصندوق، معتبراً أن الصندوق يعد مثالاً حياً للاستدامة.

وأشار إلى أن الصندوق نفذ برامج للاعتناء باللغة العربية كجزء أصيل من ثقافتنا وهويتنا، ونفذنا مشاريع رفعت مستوى اللغة العربية عند أبنائنا، بأسلوب سهل وبسيط.

وقال مدير عام صندوق الوطن: إن قيادتنا الرشيدة تركز على الاهتمام باللغة العربية، والتوجيهات واضحة بهذا الشأن، مبيناً أن الشباب يقرأ معظمهم باللغة الإنجليزية، وهدفنا غرس حب القراءة باللغة العربية باعتبارها شكلاً من أشكال الهوية الوطنية والعربية، ولذا كان في المخيم الصيفي فرصة لتقوية اللغة العربية والتعلم عن طريق اللعب والمشاركة في الفعاليات وشارك خطاطون باللغة العربية.. وحكواتي من كبار المواطنين، لغرس الموروث الثقافي والقيمي.

وأضاف: إن الصندوق نجح في توقيع اتفاقية مع أكاديمية ios تطبيقات الآيفون، من خلال برنامج المبرمج الإماراتي، والتي تتيح للطالب بعد 7 سنوات أن يكون حاصلاً على شهادة تؤهله للعمل كمبرمج عالمي، موضحاً أنه تم تدريب 2000 من الطلبة، وتم تسليم كل طالب جهازاً.