طلبة «جامعة الإمارات» يشاركون في المؤتمر الآسيوي للتعليم العالي 2023

العين (الاتحاد)

شارك فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المؤتمر الآسيوي للتعليم العالي، والذي ركّز في نسخته الأولى على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، لتعزيز مهارات العمل التطوعي الطلابي.

وقال الطالب سلطان محمد العطوي، عضو الفريق المشارك: « تمّ ترشيحي من قبل الجامعة، لحرصي ومشاركاتي الدائمة في العمل التطوعي، حيث يمنحني التطوع فرصة لاكتساب المهارات والخبرات التي تعزز من قدرتي على التفاعل مع المجتمع من خلال المشاركات التطوعية النوعية»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن العمل التطوعي هو باب لتعزيز السيرة الذاتية للفرد وصقل مهاراته الشخصية وتحقيق الذات بعيداً عن مقاعد الدراسة.

بدورها، أشارت الطالبة خاتون علي الحتاوي، إلى أنها تشعر بالفخر والرضا من انخراطها في العمل التطوعي وتمثيل جامعة الإمارات في المحافل المختلفة، لأنها من خلال تلك المشاركات تساهم في تطوير المجتمع، باعتبار العمل التطوعي ركيزة إنسانية أساسية لبذل العطاء والارتقاء بالمجتمع.