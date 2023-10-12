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بدء التشغيل التجريبي لنظام النقل الجماعي في جزيرة أبوظبي

بدء التشغيل التجريبي لنظام النقل الجماعي في جزيرة أبوظبي
12 أكتوبر 2023 11:03

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، عن بدء التشغيل التجريبي لنظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit - ART) في جزيرة أبوظبي، في إطار تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية تدعم تنمية مختلف القطاعات، وتسهِّل حركة التنقُّل في الإمارة.

وأكّد المركز أنَّ الفِرَق المعنية بذلت جهوداً نوعية لتجهيز بنية تحتية متكاملة عالية الكفاءة والجودة، حرصاً على ضمان أعلى مستويات سلامة الركاب، وأوضح أنَّ المرحلة التجريبية من المشروع بدأت بتشغيل حافلات نظام النقل الجماعي التي توفر نظام نقل سريع من دون سكة حديدية، وتُوظِّف البيانات المساحية والجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤسِّس لمرحلة جديدة ومتميِّزة من التطوُّر التقني في قطاع النقل.

وبدأت المرحلة التجريبية للمشروع بتشغيل حافلات تعمل عبر نظام نقل من دون سكك حديدية مما يؤسس لمرحلة جديدة ومميزة من التطور التقني في قطاع النقل. وتشمل المرحلة التجريبية 25 محطة موزَّعة على مسار بطول 27 كيلومتراً في جزيرة أبوظبي.

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وتعمل الخدمة في المرحلة التجريبية من الجمعة إلى الأحد، وتنطلق الرحلة الأولى من الريم مول إلى المارينا مول مروراً بشارع زايد الأول وشارع الكورنيش في جزيرة أبوظبي.

يُذكَر أنَّ استراتيجية التنقُّل الذكي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تطوير قطاع نقل فعّال ومستدام، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع، برفع كفاءة منظومة النقل، ودعم التحوُّل إلى استخدام مركبات صديقة للبيئة وتدعم الاستدامة.

 وتدعم الاستراتيجية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تنوع وسائل التنقل والارتقاء بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي لتكون إحدى أفضل الوجهات العالمية، للعيش والعمل والزيارة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النقل المتكامل
جزيرة أبوظبي
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