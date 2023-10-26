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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة
26 أكتوبر 2023 12:04

إبراهيم سليم (أبوظبي)تشهد مختلف مناطق الدولة، اليوم، هطول أمطار غزيرة، نتيجة تعمق المنخفض الجوي، مصحوبةً بالبرد والبرق والرعد، أحياناً، مع جريان أودية. وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، على مناطق الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، مع الرعد والبرق، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورياح نشطة السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتكونت أمس واليوم سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

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وتشهد الدولة حالة جوية بدأت من الاثنين 23 أكتوبر الجاري وتستمر إلى الجمعة 27 أكتوبر 2023، إذ تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً، يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار. كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت أقل درجة على الدولة صباح هذا اليوم 14.8 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.

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