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بتوجيهات حاكم الفجيرة.."حمد للأعمال الإنسانية" و"خيرية الفجيرة" تقدمان معونات إنسانية ضمن حملة " تراحم من أجل غزة "

حاكم الفجيرة
26 أكتوبر 2023 12:29

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية، والطبية ضمن حملة "تراحم من أجل غزة" .    

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن حملة "تراحم من أجل غزة” تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.    

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 ولفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”، والذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.      

من جانبه قال سهيل القاضي مدير مؤسسة حمد بن حمد الشرقي للأعمال الإنسانية، إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، تعتبر واجباً قومياً أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن.

 

المصدر: وام
حملة تراحم من أجل غزة
المساعدات الإنسانية
غزة
حاكم الفجيرة
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