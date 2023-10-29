100 جامعة عالمية تشارك في معرض «نجاح أبوظبي» اليوم

مريم بوخطامين (أبوظبي)

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) اليوم، فعاليات معرض نجاح أبوظبي 2023 بمشاركة ما يزيد على 100 جامعة رائدة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات والولايات المتّحدة الأميركيّة والمملكة المتّحدة وكندا وألمانيا واليابان وغيرها، ويربط «نجاح» الذي يلقى دعم وزارة التربيّة والتعليم في دولة الإمارات سنويّاً ما يزيد على 16000 من الطلبة من جميع أنحاء الدولة مع الجامعات والكليات الرائدة في مختلف بقاع العالم، ممّا يجعله من أكثر الفعاليات المنتظرة وأحد أبرز المعارض جذباً للكليات والجامعات ومقدمي خدمات الطلبة.

وكشف القائمون على المعرض، لـ«الاتحاد»، عن أن الحدث الذي سيفتتحه اليوم، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، برفقة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، يحظى أيضاً بمشاركة السفارات وهيئات التعليم الرسمية ومعاهد التدريب المهني ومستشاري التعليم ومراكز اللغات، منوهين بأن من أبرز فعاليات الحدث الممتد لثلاثة أيام، «منصّة مركز النجاح» التي تستضيف أكثر من 30 ندوة ومحادثات حيّة من قِبل كبار المتخصّصين في التعليم العالمي، حيث تهدف إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى إطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة، مؤكدين سعي المركز إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات والموارد والمعارف التي يحتاجونها لتخطيط رحلتهم الفرديّة نحو تعليم عالي الجودة، والتقدّم بنجاح إلى أفضل الجامعات سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

كما يتضمن الحدث أيضاً منتدى مرشدي المدارس الذي يُعدّ فعاليّةً بالغة الأهميّة على حد تعبيرهم حيث يوفّر للمرشدين الأكاديميين فرصاً فريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين. كما سيدرس عن كثب مختلف موضوعات واتجاهات التعليم العالي، ويقدّم في الوقت نفسه فرصاً مميّزة للتواصل والتعلّم من بعض أفضل الأسماء المعروفة في القطاع، ناهيك عن أن الحدث يعرض مجموعة غنيّة من المنح الدراسيّة وفرص المساعدات الماليّة المتاحة والتي تعتبر من عوامل الجذب الرئيسيّة الأخرى للطلبة وأولياء الأمور، كما أن المعرض يضم سحوبات عبر منصّة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة – كوميكون (MEFCC)، أكبر مهرجان للثقافة الشعبيّة في المنطقة لإضفاء أجواء مُفعمة بالحيويّة والنشاط والتسلية للطلبة الزائرين.

وبيّن مشرفو ومنظمو المعرض أن عدد زوّار معرض العام الماضي (2022) بلغ حوالي 14.207، بمشاركة 100 جهة عارضة من 20 دولة مشاركة والتي نظمت خلالها عدد 30 جلسة وندوة.

هذا وتشارك عدد من الجامعات بالمعرض لعرض البرامج الأكاديمية المتنوعة ومنحها الدراسية، ومجموعة من أبرز مبادراتها.

كما يضم المعرض أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية للإجابة عن الاستفسارات كافة، وإطلاع الطلبة والمهتمين على البرامج الأكاديمية المتنوعة.

ويوفر معرض النجاح فرصة لاستكشاف ما هو ممكن للتعليم العالي والتعرف على أفضل البرامج والجامعات الدولية والمحلية للتقدم إليها وكيفية التواصل مع ممثلي تلك المؤسسات، وطرح أسئلة بخصوص القبول والمنح الدراسية والوظائف المستقبلية والتي تتناسب مع سوق العمل وأبرز الوظائف التي ظهرت في الوقت الحالي ووظائف المستقبل.

كما تشارك كلية ليوا في الدورة السابعة عشرة لمعرض «نجاح أبوظبي 2023».

وستعرض كلية ليوا خلال هذا الحدث مجموعة 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تلبي أجندة التنمية الوطنية في سوق العمل بالدولة، كما تعرف الكلية خلال المعرض بالمنح الدراسية المقدمة للطلبة وآليات الحصول عليها والمعايير المحددة لكل منحة منها. وتفخر كلية ليوا كثيراً بعلامتها التجارية الجديدة، كما تقدم الكلية برامج حديثة تلبي المتطلبات المتطورة لسوق العمل. لقد حولت المؤسسة نهجها في التعليم، مع التركيز بقوة على التعلم العملي، وتنمية المهارات، واستشراف المستقبل وتدرك كلية ليوا أن نجاح طلابها يعتمد على قدرتهم على التنقل بفعالية في المشهد المهني المتغير باستمرار.

وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا بالإنابة، التزام الكلية بتقديم البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات الديناميكية لسوق العمل. وقال: «ينصب تركيزنا على إعداد الطلاب للمهن الناجحة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي يزداد الطلب عليها اليوم وفي المستقبل المنظور». وتطرح الكلية 25 برنامجاً في درجتي البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلاقات العامة، وجميعها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.