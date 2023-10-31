محمد بن راشد يشهد حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023.

وقد سجّل هذا الموسم أرقاماً قياسية من خلال مشاركة 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

ويكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي.