قرقاش: في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة وننهل من حكمته وقيادته الفذة التي أرست دعائم الاتحاد ووضعت الإمارات على طريق النهضة والتقدم.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة وننهل من حكمته وقيادته الفذة التي أرست دعائم الاتحاد ووضعت الإمارات على طريق النهضة والتقدم. رؤيته ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني ونهجه مستمر ومتجدد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".