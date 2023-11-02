منصور المنصوري: إنجازات عالمية تحت راية الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «في يوم العلم نحتفي بمسيرة وطن وحكمة قيادة وبتاريخنا وتقاليدنا ومكانتنا الرائدة في مختلف المجالات وقطاعات العمل، فمنذ اللحظة التي رفع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه حكام الإمارات، علم الدولة، وبلادنا تسير من إنجاز إلى آخر حتى أصبحت مركزاً للتطور والتقدم».

وأضاف: «بهذه المناسبة التي نفتخر ونعتز بها نجدد العهد والوفاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونؤكد الالتزام بمواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة».