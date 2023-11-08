الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة الشارقة يكرم فريق «كن واعياً»

قائد شرطة الشارقة يكرم فريق «كن واعياً»
9 نوفمبر 2023 00:43

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الاحتيال الإلكتروني.. تجارة بأحلام الضحايا
شرطة الشارقة تحتفل بـ«يوم العَلم»

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فريق عمل منصة «كن واعياً» من إدارتي التحريات والمباحث الجنائية والإعلام والعلاقات العامة تقديراً لجهودهم البارزة خلال الحملة التي نظمت واستهدفت تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك بحضور العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والعميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة.
وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على كفاءة فريق العمل وجهودهم المبذولة في التوعية بعمليات النصب والاحتيال والابتزاز باعتباره تحدياً عالمياً في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة كافة مؤكداً الدور الفعال لرجل الشرطة في نشر الوعي الأمني وإيصال الرسالة التوعوية بصورتها الكاملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز جودة حياة المجتمع.
من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم وتقديرهم لجهود القيادة المستمرة ونهجها في تعزيز سياسة التحفيز للمثابرة في العمل وتقديم الأفضل لأمن وأمان الإمارة.

شرطة الشارقة
المباحث الجنائية
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©