قائد شرطة الشارقة يكرم فريق «كن واعياً»

الشارقة (وام)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فريق عمل منصة «كن واعياً» من إدارتي التحريات والمباحث الجنائية والإعلام والعلاقات العامة تقديراً لجهودهم البارزة خلال الحملة التي نظمت واستهدفت تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك بحضور العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والعميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على كفاءة فريق العمل وجهودهم المبذولة في التوعية بعمليات النصب والاحتيال والابتزاز باعتباره تحدياً عالمياً في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة كافة مؤكداً الدور الفعال لرجل الشرطة في نشر الوعي الأمني وإيصال الرسالة التوعوية بصورتها الكاملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز جودة حياة المجتمع.

من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم وتقديرهم لجهود القيادة المستمرة ونهجها في تعزيز سياسة التحفيز للمثابرة في العمل وتقديم الأفضل لأمن وأمان الإمارة.