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علوم الدار

«نور أبوظبي».. ريادة في قطاع الطاقة الشمسية

«نور أبوظبي».. ريادة في قطاع الطاقة الشمسية
13 نوفمبر 2023 01:30

سيد الحجار (أبوظبي)

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تُعد محطة «نور أبوظبي»، الواقعة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، أكبر «محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد» على مستوى العالم، والتي تعتبر من المشاريع الرائدة والعملاقة، التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي، وخفض انبعاثات الكربون في عمليات إنتاج الطاقة.
وتنتج المحطة التي بدأت عملياتها التشغيلية في شهر أبريل من عام 2019، نحو 1.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية، وتوفر طاقة كهربائية نظيفة، تكفي لسد احتياجات 90 ألف منزل.
تمتد محطة «نور أبوظبي» على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، وتضم ثلاثةَ ملايين وثلاثمائةِ ألفِ لوحٍ شمسي، وتسهم المحطة في خفض انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً.
خطوات مهمة
جاء إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات ليسلط المزيد من الضوء على أهمية مشاريع الطاقة الشمسية بالدولة، ومنها محطة «نور أبوظبي»، ودورها في تحقيق أهداف الاستدامة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تمثل خطوات مهمة ضمن جهود الإمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كوب 28
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