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هزاع بن طحنون بن محمد يكرِّم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة "كنز الجيل"

هزاع بن طحنون بن محمد يكرِّم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة "كنز الجيل"
23 نوفمبر 2023 09:29

كرَّم الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «كنز الجيل» في حفل رسمي أُقيم في مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب الذي يواصل فعالياته لغاية 25 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

تفقَّد الشيخ هزاع بن طحنون، خلال زيارته لمهرجان العين للكتاب، عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان، الذي يسهم في ترسيخ مكانة مدينة العين مركزاً إقليمياً للثقافة والإبداع.

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جائزة كنز الجيل التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ينظِّمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تكريماً للأعمال الشعرية والأدبية والثقافية المتميزة التي أسهمت في إثراء ساحة الشعر النبطي، والحفاظ على الموروث الثقافي لهذا النوع الشعري الذي ينتمي إلى التراث الشفهي لشعوب منطقة الخليج والوطن العربي، وله جذور عميقة في الموروث الثقافي لدولة الإمارات.

وشهدت دورة عام 2023 من الجائزة تنوُّعاً كبيراً وثراءً في المشاركات، حيث تلقَّت 264 ترشيحاً في فروعها الستة من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان العين للكتاب
هزاع بن زايد
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