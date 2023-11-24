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قضاء أبوظبي تطلق منصة «استفسر» الرقمية

قضاء أبوظبي تطلق منصة «استفسر» الرقمية
25 نوفمبر 2023 01:27

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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نشرت دائرة القضاء أبوظبي عبر حساباتها الرسمية في منصات إكس وانستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات ولينكد إن وتليجرام، عن إطلاقها «منصة استفسر الرقمية»، وأوضحت بأنه إذا كان لديك أي استفسار متعلق بالقضية، أو قبل قيد القضية أو بعدها، أو حتى خاصة بخدمات كاتب العدل والتوثيق، فإنك تحتاج إلى التواصل مباشرة مع المحكمة أو القسم المختص أو النيابة أو القسم المختص لطلب الخدمة، سواء كنت في البيت أو أي مكان آخر، فإنك ستحصل على الإجابة من الموظف المختص مباشرة، وذلك عبر منصة «استفسر» الرقمية.
وأشارت إلى أن استخدام المنصة يعتبر أمراً سهلاً وميسراً، وذلك باتباع خطوات بسيطة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي، والتواصل مع الدائرة، واختيار الجهة المراد توجيه للسؤال لها، سواء كانت: المحاكم، أو النيابة، أو التنفيذ أو كاتب العدل والتوثيق، أو الاستفسار مع تعبئة نموذج الاستفسار وإرساله. حيث يُحصَل على الرد في أسرع وقت على البريد من الموظف المختص. 

دائرة القضاء
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