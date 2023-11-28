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خليفة بن طحنون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة

خليفة بن طحنون يستمع لشرح عن رحلة الاتحاد (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاحتفال الذي أقامه الديوان بمناسبة عيد الاتحاد الــ 52 للدولة.
كما حضر الاحتفال مديرو الإدارات والأقسام وموظفو الديوان وأسرهم.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات بعدها قُدمت لوحات وأهازيج من التراث الإماراتي الأصيل بجانب عدد من الفقرات الشعبية والوطنية التي عبر خلالها الموظفون عن ابتهاجهم بهذا اليوم.

كما اشتمل الحفل على عروض للفرقة الموسيقية العسكرية مع الخياله كذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الاتحاد وتخلل الحفل قصائد شعرية احتفت بفرحة شعب الإمارات بعيد الاتحاد. وقال معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: انه في هذا اليوم المجيد نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة وبمواصلة العمل والعطاء لرفعة وطننا الغالي.

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وأعرب معاليه عن سعادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة اليوم، نستذكر فيها باني هذا الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسون الذين رسخوا هوية وقيم هذا الوطن بإنجازات عظيمة وطموحات نجني ثمارها اليوم وبإذن الله ستمضي دولتنا في مسيرة رقيها وتقدمها وبناء مستقبلها لخير أبنائها وأجيالها القادمة.

وقدم معاليه أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن سعادتهم بالاحتفاء بعيد الاتحاد معربين عن فرحتهم  واعتزازهم وفخرهم بمنجزات الوطن ونهضته، وقدموا التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

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