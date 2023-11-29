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علوم الدار

علي سالم الكعبي: قيم التضحية والانتماء

علي سالم الكعبي: قيم التضحية والانتماء
30 نوفمبر 2023 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن 30 من نوفمبر، ذكرى يوم الشهيد، هو يوم وطني جليل يعبر فيه قادة الوطن والشعب الإماراتي والمقيمون على هذه الأرض المعطاءة عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات لكي تبقى راية الوطن عالية خفاقة.
وقال معاليه: «نقف اليوم وقفة إكبار وإجلال لتضحيات أبطالنا التي جسدّت أصدق معاني البطولة والعزة والكرامة، ونستذكر اليوم قيم التفاني والانتماء المغروسة في نفوس أبناء الإمارات، الذين جادوا بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب، مؤكداً أن قيم التضحية والشهادة وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن من القيم الوطنية التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأوضح معاليه أن إحياء ذكرى يوم الشهيد هو أكثر من مجرد تحية إجلال لأرواح الشهداء، بل هو تأكيد على ضرورة ترسيخ قيم اللُّحمة الوطنية المتجذرة في نسيج المجتمع الإماراتي، والتأسي بقيم ومبادئ الشهداء من عطاء وولاء وانتماء لتراب هذا الوطن الغالي.

علي سالم الكعبي
يوم الشهيد
الإمارات
محمد بن زايد
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