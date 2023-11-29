خليفة بن طحنون: ذكرى عظيمة في مسيرة الوطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن «يوم الشهيد» هو يوم الإجلال والإعزاز ببطولات شهدائنا الأبرار، وهو يوم تتجلى فيه أسمى قيم التماسك والتلاحم لعز الوطن وشموخه.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن هذا اليوم يمثل يوماً محورياً في مسيرة الوطن، نستذكر أبطالنا البواسل الذين لم يتوانوا عن خدمة الوطن وصون أراضيه والدفاع عن ترابه، وقدموا كل غالٍ ونفيس من أجله بكل عزّة وكرامة»، مشيراً إلى أن بطولات الشهداء وتضحياتهم ستظل مصدر إلهام لنا وللأجيال المقبلة، نفتخر بها ونعتز.

وأضاف معاليه: «مع استحضار بطولات وتضحيات الشهداء نستذكر في الوقت ذاته المواقف البطولية لذوي الشهداء وأسرهم الذين جسدوا معاني الصبر والإيمان، وصوروا لنا أبهى صور التضحية والبذل والعطاء».

واختتم معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان كلمته بالقول: «في هذا اليوم نجدد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات»، داعياً الله عز وجل أن يرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان.