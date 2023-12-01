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عبدالله مهير الكتبي: نجاحات مشهودة

عبدالله مهير الكتبي: نجاحات مشهودة
2 ديسمبر 2023 02:40

أبوظبي (وام)

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أكد معالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أن الثاني من ديسمبر ذكرى مجيدة نحتفل بها بكلّ اعتزازٍ وفخر.  وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52:بكلّ اعتزازٍ وفخر نحتفل اليوم بهذه الذكرى المجيدة، التي جسّدت حكمة وإرادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين تغمّدهُم الله بواسع رحمته، وتوّجَت رؤيتهم المستقبلية السديدة وسياساتهم الوجيهة بإنشاء اتحاد دولة الإمارات، الذي رسَّخ معاني القوة والوحدة والعظمة بين أبناء الشعب. وتابع معاليه: رفعت قيادتنا الرشيدة سقف الطموحات ورسمَت ملامح الآفاق الواعدة لوطننا الحبيب، فحقّقت نجاحاتٍ مشهودة وإنجازاتٍ متميّزة في جميع المجالات.

عيد الاتحاد
الإمارات
عبدالله مهير الكتبي
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