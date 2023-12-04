قهوة «COP28» بأنامل «البراءة»

آمنة الكتبي (دبي)

بأنامل أصحاب الهمم، تصنع القهوة في «كافيه النحلة» التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في «كوب 28»، حيث يعمل 10 أشخاص من أصحاب الهمم ضمن «الكافيه» ليثبتوا قدرتهم على الإنجاز والإبداع في صناعة القهوة بدءاً من طحنها إلى صناعتها.

ويعد «الكافيه» مقراً للترويج والتوعية بمهارات وقدرات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارات الذي يكون جميع العاملين فيه من أصحاب الهمم، ويجسد حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون البناء والمثمر من أجل تمكين أصحاب الهمم اقتصادياً واجتماعياً، وتهيئة الظروف الملائمة لهم للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والإنتاجية، ومساعدتهم على تحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي والاجتماعي، والاستقلال المادي الاقتصادي.