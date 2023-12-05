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الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق المراحل الجديدة من مؤشرات قياس الإنتاجية

الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق المراحل الجديدة من مؤشرات قياس الإنتاجية
5 ديسمبر 2023 12:52

تمكنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع المجلس التنفيذي ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ودبي الرقمية، من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، بهدف تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.

وتهدف الدائرة من هذه الجهود إلى زيادة الكفاءة والفعالية للموارد البشرية الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها، بما يتماشى مع تطلعات ورفاهية المجتمع.

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وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

المصدر: وام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
الإنتاجية
دبي
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