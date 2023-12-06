الوكيل المساعد بوزارة الطاقة: إنجاز خطط تنفيذ استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة مطلع العام المقبل

دبي (وام)

أكد أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بصدد إصدار الخطط التنفيذية لـ «استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة» مطلع العام المقبل 2024.

وقال الكعبي: «إن العام الحالي 2023، شهد تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة إلى 45% بحلول العام 2050، ومضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030، وصلولاً للحياد المناخي»، مضيفاً أن الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن في العام بحلول 2030.

وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 منصة عالمية مهمة جمعت قادة العالم والخبراء والمعنيين من حول العالم تحت مظلة واحدة لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي.

وأضاف أن نتائج الأيام الأولى لـ COP28 تاريخية في مسيرة مؤتمرات الأطراف، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف خفض درجة الحرارة بنسبة 1.5% وحماية كوكب الأرض، بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة لدول العالم في تنويع مزيج الطاقة، والذي عزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامة.